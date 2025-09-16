Epische zweite Hälfte in Turin | Zweimal Note 1 für den BVB

Der BVB war in Turin im ersten Durchgang die balldominante Mannschaft, ohne Richtung Tor der Italiener richtig zwingend zu werden. Juve wiederum strahlte in Umschaltmomenten immer wieder Gefahr aus. Das 0:0 zur Pause war dennoch ein folgerichtiger Zwischenstand.

In der zweiten Hälfte war ein Pfostentreffer von Maximilian Beier (51.) dann der Startschuss für eine völlig andere Partie: Karim Adeyemi schoss den Bundesligisten in Führung (53.), Serhou Guirassy vergab anschließend die große Chance, schnell zu erhöhen (57.). Kenan Yildiz gelang der Ausgleich (64.), im direkten Gegenzug brachte Felix Nmecha den BVB wieder in Führung (65.), ehe Dusan Vlahovic nur zwei Minuten später zum 2:2 traf. Doch Dortmund schüttelte auch das ab und kam durch Yan Couto (75.) und Ramy Bensebaini (86./Handelfmeter) zur 4:2-Führung.

Die Big Points schienen nun eigentlich sicher, doch verlor Dortmund in der Nachspielzeit noch einmal völlig die Kontrolle. Vlahovic (90.+2) und Lloyd Kelly (90.+6) glichen in diesem epischen Schlagabtausch tatsächlich erneut aus. Endstand: 4:4.

Torfolge

0:1 Adeyemi (53.): Nmecha sichert sich mit technischer Brillanz einen zweiten Ball. Über Guirassy kombiniert der BVB am Strafraum bis zu Adeyemi, der kurz aufzieht und knallhart rechts unten verwandelt.

1:1 Yildiz (64.): Die Italiener spielen einen ihrer ersten konstruktiven Angriffe. Über rechts wird der Ball bis zur linken Strafraumgrenze zu Yildiz gebracht. Dort wackelt der Türke kurz und schlenzt das Leder wunderbar in den Winkel.

1:2 Nmecha (65.): Im direkten Gegenzug geht der BVB wieder in Führung: Adeyemi legt aus dem Strafraum ab für Nmecha, der per Direktabnahme Di Gregorio im Turiner Kasten bezwingt.

2:2 Vlahovic (67.): Juve schaltet nach einem Ballgewinn im Mittelfeld blitzschnell um. Yildiz schickt Vlahovic, der frei vor Kobel cool bleibt und mit rechts verwandelt.

2:3 Couto (75.): Eine aussichtsreiche Umschaltsituation vertändelt Couto zunächst – setzt nach seinem Ballverlust aber nach und luchst Thuram die Kugel wieder ab. Der Brasilianer nimmt Maß und trifft hart ins kurze Eck. Da darf der Ball aus Torwart-Sicht nicht einschlagen.

2:4 Bensebaini (86./Elfmeter): Kelly blockt einen Schuss von Guirassy mit den Händen. Dortmunds Neuner will unbedingt selbst schießen, doch Bensebaini war vorgesehen und verwandelt dann auch höchst souverän.

3:4 Vlahovic (90.+4): Bensebaini spielt einen völlig unnötigen Fehlpass. Vlahovic verwertet die folgende Flanke am kurzen Pfosten.

4:4 Kelly (90.+6): Dortmund ist völlig von der Rolle. Vlahovic kann gemütlich von rechts flanken, Innenverteidiger Kelly läuft perfekt ein und vollendet per Kopf.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

71‘ Brandt für Beier

71‘ Jo. Bellingham für Nmecha

90'+2 Groß für Guirassy