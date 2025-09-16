PSG: Campos erklärt Donnarumma-Abgang

Paris St. Germain hat Keeper Gianluigi Donnarumma (26) im Sommer nicht nur, aber auch wegen seiner hohen Gehaltsforderungen an Manchester City abgegeben. Kaderplaner Luis Campos erklärte gegenüber ‚RMC‘: „Der Verein ist wichtiger als alles andere. Das hat sich bei PSG geändert. Donnarumma fordert ein Gehalt auf dem Niveau des früheren PSG, nicht des aktuellen. Unsere Politik ist stark an Leistung geknüpft.“

Auch wenn Ousmane Dembélé (28) den Ballon d’Or gewinnen sollte, würden ihm im Falle einer Vertragsverlängerung die gleichen Bedingungen angeboten. „Der Star ist der Verein, er ist die ganze Gruppe“, betonte Luis Campos. Zudem hatte Trainer Luis Enrique das Gefühl, dass die neue Nummer eins bei PSG, Lucas Chevalier (23), besser zu seinem Spielstil passt als Donnarumma.