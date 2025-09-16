Nach Enttäuschung: CL-Kehrtwende bei Buonanotte

Facundo Buonanotte darf sich doch auf die Champions League freuen. Wie der FC Chelsea mitteilt, wurde der 20-Jährige erfolgreich anstelle des verletzten Dário Essugo (21) für die Königsklasse nachnominiert. Möglich macht das eine Anpassung der UEFA-Regularien für diese Spielzeit, die es Vereinen erlaubt, auf Langzeitverletzungen zu reagieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit dürfte die große Enttäuschung des Argentiniers zunächst verflogen sein. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch von Borussia Dortmund heiß umworben worden war, wechselte am Deadline Day per Leihe von Brighton & Hove Albion zu den Blues. Bei seiner Vorstellung hatte er stolz zu Protokoll gegeben, dass endlich sein Traum von der Champions League in Erfüllung gehe. Zwei Tage später verkündete Chelsea den Kader für die Königsklasse – ohne Buonanotte.