Statt 2026: Kommt ein Chelsea-Neuzugang früher?

Wegen des Engpasses im Sturm denkt man beim FC Chelsea darüber nach, Emanuel Emegha bereits im Winter nach London zu holen. Laut Fabrizio Romano werden die Blues zeitnah eine Entscheidung über die Zukunft des 22-Jährigen treffen. Eigentlich war der Wechsel des Stürmers vom Partnerklub Racing Straßburg erst für den kommenden Sommer geplant.

Wegen der Verletzung von Neuzugang Liam Delap (22) und der Leihe von Nicolas Jackson (24) zum FC Bayern muss Neuzugang João Pedro (23) derzeit mehr oder weniger alleine die Rolle des Mittelstürmers ausfüllen. Obwohl Chelsea extra seine Leihe abgebrochen hatte, schaffte es Marc Guiu (19) im Spiel gegen den FC Brentford (2:2) nicht in den Kader. Auch der gelernte Flügelspieler Tyrique George (19), der gegen Brentford seine Chance erhielt, konnte im Sturm nicht überzeugen. Derweil startete Emegha mit drei Toren aus vier Spielen vielversprechend in die Saison.