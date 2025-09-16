Mega-Deal: Barça bastelt am Haaland-Coup

Joan Laporta bastelt an einem spektakulären Deal. Das katalanische ‚El Nacional‘ berichtet, dass der Präsident des FC Barcelona zuversichtlich ist, im kommenden Sommer den Transfer von Erling Haaland (25) eintüten zu können.

Bei Barça soll Haaland den bisherigen Torgaranten Robert Lewandowski (37) beerben, den es auf seine alten Tage noch einmal nach Saudi-Arabien ziehen könnte. Ersatzmann Ferran Torres (25) hat zwar in dieser Saison schon eindrucksvoll seine Klasse nachgewiesen, ein echter Neuner ist der Spanier allerdings nicht.

Haaland eigentlich zu teuer

Ganz im Gegensatz zu Haaland, dem in den bisherigen vier Premier League-Spielen schon wieder fünf Treffer gelungen sind. Und das, obwohl Manchester City mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen sehr durchwachsenen Start hingelegt hat.

Vertraglich ist Haaland noch bis 2034 an City gebunden. Wie Barça diesen Transfer in finanzieller Hinsicht bewerkstelligen will, ist offen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass die finanziell so gebeutelten Katalanen durchaus erfinderisch sind, wenn es darum geht, die teuren Wunschdeals trotz riesiger Schuldenlast doch durchzudrücken.