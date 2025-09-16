Heckings emotionale Abschiedsworte

Dieter Hecking hat sich nach seiner Entlassung beim VfL Bochum noch einmal an die Fans gewandt. Auf der vereinseigenen Website lässt sich der Trainer zitieren: „Es war eine hochemotionale und intensive Zeit an der Castroper Straße, in der ich den VfL Bochum näher kennenlernen durfte und feststellen konnte, was für ein großartiger Verein er ist.“ Hecking schwärmt von „lebendiger Fußballkultur mitten im Ruhrpott“ und schließt mit: „Es war mir eine Ehre. In diesem Sinne ein blau-weißes Glückauf.“

Für die Entscheidung, dass er nach dem Abstieg im Sommer und nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen der neuen Zweitligasaison gehen muss, zeigt Hecking Verständnis: „Davor kann man die Augen nicht verschließen.“ Hecking hatte den VfL im November 2024 übernommen. Seitdem holte er im Schnitt nur 0,97 Punkte pro Partie. Am gestrigen Montag wurde er zusammen mit Sportchef Dirk Dufner freigestellt. Interimsweise übernahm U19-Coach David Siebers das Profiteam.