Eredivisie

Ajax: Topklubs wollen Ausnahmetalent Mokio

von Tobias Feldhoff - Quelle: CaughtOffside
Jorthy Mokio stammt aus der Ajax-Jugend @Maxppp

Das belgische Supertalent Jorthy Mokio hat die Aufmerksamkeit diverser Topklubs auf sich gezogen. Laut ‚CaughtOffside‘ beobachten Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Arsenal die Entwicklung des 17-jährigen Mittfelfeldspielers von Ajax Amsterdam ganz genau.

Beim niederländischen Rekordmeister hat Mokio einen schwierigen Saisonstart hingelegt, nachdem er über weite Strecken der vergangenen Rückrunde schon gesetzt war. Im März feierte der Linksfuß, der auch auf der Außenverteidiger-Position zum Einsatz kommen kann, sogar sein A-Länderspieldebüt für die Belgier. 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse nennt ‚CaughtOffside‘ als ersten Richtwert für einen möglichen Transfer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Eredivisie
La Liga
Premier League
Ajax
Barcelona
Real Madrid
Man United
Chelsea
Arsenal
Jorthy Mokio

