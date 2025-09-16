Götze fehlt beim CL-Auftakt

Am Donnerstag startet Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen Galatasaray (21 Uhr) ohne Mario Götze in die neue Champions League-Saison. Wie die ‚Bild‘ berichtet, müssen die Frankfurter auf den Offensivakteur verzichten. Der 33-Jährige hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Zwar kann Götze wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, der aktuelle Fahrplan der Hessen ist aber, gegen Gala kein Risiko einzugehen. Bereits die vergangenen beiden Bundesligapartien gegen die TSG Hoffenheim (3:1) und gegen Bayer Leverkusen (1:3) verpasste der Weltmeister von 2014. Dem Bericht zufolge ist ein Einsatz am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin denkbar.