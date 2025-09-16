Wolfsburg vor Arnold-Deal

Kapitän Maximilian Arnold (31) wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg wohl verlängern. Es zeichne sich ab, dass der Mittelfeldspieler bei den Wölfen bleiben wird, berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘. Die Verhandlungen sollen in dieser Woche starten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit hatte die Vereinsführung um Geschäftsführer Sport Peter Christiansen zuletzt noch gezögert, weil sich der neue Trainer Paul Simonis zunächst ein Bild machen sollte. Arnold dürfte den Niederländer überzeugt haben, verpasste das VfL-Urgestein (seit 2009 im Verein) doch noch keine Pflichtspielminute und steuerte zudem drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Assists) bei.