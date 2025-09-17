Raum zum Schnäppchen-Preis auf dem Markt

2022 war David Raum (27) für 26 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig gewechselt. Ein Investment, das sich für die Sachsen voll ausgezahlt hat. Mittlerweile steht der Linksverteidiger, der im Sommer zum Kapitän ernannt wurde, bei 113 Einsätzen für RB, in denen er vier Treffer und starke 22 Vorlagen sammelte. Kein Wunder also, dass der Bundesligist langfristig mit Raum plant.

Gegenüber der ‚Sport Bild‘ macht Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer keinen Hehl aus dem Vorhaben, den aktuell bis 2027 datierten Vertrag vorzeitig verlängern zu wollen: „Um ehrlich zu sein, ist eine Vertragsverlängerung natürlich ein Gedanke bei uns. Er passt perfekt zu uns, lässt immer sein Herz auf dem Platz und ist noch nicht fertig mit seiner Entwicklung.“

Premier League oder Leipzig?

In dem Zuge würde man gerne auch die Ausstiegsklausel streichen, die in Raums aktuellem Kontrakt verankert ist. Während im zurückliegenden Wechselfenster noch festgeschriebene 50 Millionen Euro fällig gewesen wären, braucht es laut der ‚Sport Bild‘ im kommenden Jahr nur eine deutlich niedrigere Summe, um den DFB-Akteur aus Leipzig loszueisen.

Möchte sich Raum dann seinen Wunsch von der Premier League erfüllen? Schäfer stellt klar: „Wir haben natürlich über seine Perspektive gesprochen, darüber, welche Ziele er hat. Er hat nie einen Wechselwunsch hinterlegt. Ich spüre maximale gegenseitige Wertschätzung.“ Zeigen muss sich, ob diese Wertschätzung auch in einer Unterschrift münden wird.