Höchststrafe für HSV-Trio

Beim Hamburger SV haben Bakery Jatta (27), Silvan Hefti (27) und Guilherme Ramos (28) keine Zukunft mehr. Dem Trio wurde schon vor geraumer Zeit ein Abschied nahegelegt, ein Abnehmer fand sich bisher jedoch nicht.

Laut der ‚Bild‘ wäre es eine „große Überraschung“, wenn die Hamburger noch ein Angebot erreicht. Das liegt daran, dass das Transferfenster nur noch in vereinzelten Ligen wie Serbien (bis Freitag), Israel (bis Sonntag) oder den Vereinigten Arabischen Emiraten (bis 1. Oktober) geöffnet ist.

Für den wahrscheinlichen Fall, dass man auf dem Trio sitzen bleibt, hat der HSV aber bereits einen Plan ausgearbeitet. Die Profis sollen weiterhin mit der ersten Mannschaft trainieren, beim Trainingsspiel aber aussetzen, wenn alle restlichen Spieler fit sind. Zudem könnten sie dem Boulevardblatt zufolge zwecks Spielpraxis für die U21 auflaufen, jedoch ist auch eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader im Falle eines Personalengpasses nicht ausgeschlossen.