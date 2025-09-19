Menü Suche
OP nötig: Verletzungsschock bei Gladbach

von Georg Kreul - Quelle: borussia.de | Bild
Robin Hack im Gladbach-Trikot @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss längerfristig auf Offensivspieler Robin Hack verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Flügelspieler einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Der 27-Jährige werde bereits am morgigen Samstag operiert und fällt im Anschluss mehrere Wochen aus. Zuvor bestand laut der ‚Bild‘ bei den Fohlen noch die Hoffnung, dass Hacks Verletzung konservativ behandelt werden kann.

Nun wird der Flügelspieler der Borussia bis auf Weiteres fehlen. Roland Virkus, Geschäftsführer Sport, sagt: „Robin ist ein Kämpfertyp. Er blickt schon jetzt wieder nach vorn, und wir werden ihn bestmöglich bei der Regeneration unterstützen.“ In der bisherigen Saison steuerte der Linksaußen zwei Vorlagen in vier Einsätzen vor.

