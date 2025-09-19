Einst 83 Millionen: Vlahovic träumt von Bayern

Schon vor zwei Jahren war der FC Bayern durchaus interessiert an Dusan Vlahovic – einem Mittelstürmer, der eineinhalb Jahre zuvor für 83,5 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus Turin gewechselt war. Am Ende kam Harry Kane (32) für 95 Millionen zum deutschen Rekordmeister – und lehrt seither Woche für Woche den Gegnern der Münchner das Fürchten.

Ganz so erfolgreich verliefen die beiden Spielzeiten von Vlahovic bei den Bianconeri dagegen nicht. Der 25-Jährige ist Großverdiener in Turin, die Leistung spiegelte das jedoch nicht immer wider. Deshalb sollte der Serbe eigentlich in diesem Sommer unbedingt verkauft werden. Zum einen, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen, zum anderen, um überhaupt noch Geld zu kassieren – der Vertrag von Vlahovic läuft im kommenden Jahr aus.

Top-Joker gegen den BVB

Doch so einfach ließ sich der Angreifer nicht vom Hof jagen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wäre er nur für ganz bestimmte Vereine bereit gewesen, Juve zu verlassen. Dazu zähle neben Real Madrid und dem FC Barcelona auch der FC Bayern. Die Münchner entschieden sich letztlich aber für Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea.

Bleibt abzuwarten, ob Vlahovic, dann ablösefrei, im kommenden Sommer ein Thema an der Säbener Straße wird. Beeindruckt haben dürfte er die Verantwortlichen aller Top-Klubs am Dienstag gegen Borussia Dortmund. Beim 4:4 war er als Joker mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann. Das wird auch den Bayern nicht entgangen sein.