Xavi-Berater erläutert Transferwende

Im Rennen um Kreativspieler Xavi Simons (22) konnte Tottenham Hotspur gegenüber dem FC Chelsea, der lange als Favorit auf die Verpflichtung galt, mit der besseren Perspektive überzeugen. Im Interview mit ‚RMC‘ betont Berater Ali Barat: „Tottenham und Chelsea sind beides fantastische Vereine mit soliden Projekten, und es bestand auf beiden Seiten großes Interesse. Chelsea war uns gegenüber jedoch immer klar, dass es gewisse Einschränkungen gab, die die Gespräche erschwerten. Als die Gespräche mit Tottenham begannen, wurde klar, dass dieses Projekt perfekt zu Xavi passen würde, und ich denke, das Gespräch mit Trainer Thomas Frank war der Schlüssel für Xavis Entscheidung.“

„Bei Xavi war es entscheidend, seine Prioritäten klar zu verstehen und sicherzustellen, dass der Verein, zu dem er wechseln würde, seine langfristige Vision teilt. Xavi hat eine sehr starke Mentalität und Persönlichkeit“, so Barat weiter. Xavi war im Sommer für rund 65 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Spurs gewechselt. Für die Nordlondoner steuerte der Niederländer bislang in zwei Pflichtspielen eine Vorlage bei.