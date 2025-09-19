Sterling-Ausbootung: Gewerkschaft kontaktiert Chelsea

Die restliche Zusammenarbeit zwischen dem FC Chelsea und Raheem Sterling (30) sowie Axel Disasi (27) soll anständig über die Bühne gebracht werden. Dafür hat sich laut ‚Sky Sports‘ die Spielergewerkschaft Professional Footballers‘ Association (PFA) mit den Blues in Verbindung gesetzt, um sicherzustellen, dass die beiden aussortierten Profis gemäß den Bedingungen ihrer Verträge behandelt werden und trainieren können. Chelsea „arbeite eng mit der PFA zusammen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Flügelflitzer Sterling und Innenverteidiger Disasi haben beim Klub-WM-Sieger keine Zukunft mehr und trainieren getrennt von der Mannschaft. Chelsea werde versuchen, im Winter Abnehmer für die Spieler zu finden, so der Bezahlsender. An Sterling, der durch seinen bis 2027 datierten Vertrag 18 Millionen Euro pro Jahr einstreichen soll, war kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters neben der SSC Neapel auch der FC Bayern interessiert.