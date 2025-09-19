TSG-Duo bleibt aussortiert

Bei der TSG Hoffenheim bleiben Mergim Berisha (27) und Dennis Geiger (27) weiterhin aussortiert. Trainer Christian Ilzer äußerte sich auf der heutigen Pressekonferenz zu der weiteren Zukunft des Duos, für das die Kraichgauer keinen Abnehmer mehr fanden: „Sie sind klar informiert und haben von uns sehr früh bekanntgegeben bekommen, was ihre jetzige Situation ist. Wir werden es weiter so gestalten, dass sie bestmögliche Möglichkeiten in dem Rahmen vorfinden, den wir ihnen präsentiert haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei betonte Ilzer weiter: „Beide sind absolut keine Störfaktoren.“ Dass Berisha oder Geiger in den kommenden Wochen also im Spieltagskader auftauchen, wird also wohl nicht vorkommen. Sowohl Berishas als auch Geigers Vertrag gelten noch bis 2027. Während sich bei Eigengewächs Geiger der finanzielle Schaden in Grenzen hält, ist Berishas Aus als einstiger 14-Millionen-Einkauf deutlich bitterer für die TSG-Bilanz.