Wolves verlängern mit 58-Millionen-Stürmer

Die Wolverhampton Wanderers können langfristig mit Stürmer Jörgen Strand Larsen planen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der Norweger dem vorgelegten Vertragsangebot bereits zugestimmt. Er werde zeitnah seine Unterschrift unter einen bis 2030 gültigen Vertrag setzen. Zudem kann dieser per Option um ein weiteres Jahr ausgeweitet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige gehört erst seit diesem Sommer fest den Wolves, die Larsen nach einer Leihe für 27 Millionen Euro von Celta Vigo verpflichteten. Kurz vor dem Deadline Day versuchte Newcastle United, den 21-fachen Nationalspieler für 58 Millionen zu holen, scheiterte aber mit dem Angebot. In seiner ersten Premier League-Saison gelangen Larsen 14 Tore und vier Assists.