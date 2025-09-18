Pereira unterschreibt trotz Horror-Start

Die Wolverhampton Wanderers gehen ungewöhnliche Wege. Trotz vier Pleiten aus den ersten vier Premier League-Spielen der laufenden Saison erhält Trainer Vito Pereira einen neuen Vertrag bis 2028.

Klubboss Jeff Shi erwähnt die starken Leistungen der vergangenen Saison und begründet die Verlängerung des auslaufenden Kontrakts: „Jetzt ist die Zeit für Stabilität.“ Pereira coacht Wolverhamton seit Ende 2024. Im Jahr 2017 coachte er auch mal den damaligen deutschen Zweitligisten 1860 München.