Bremen-Verbleib: Sugawara öffnet die Tür

Leihspieler Yukinari Sugawara zeigt sich einem langfristigen Verbleib beim SV Werder Bremen offen gegenüber, will sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht zu viele Gedanken machen. „Es wird davon abhängen, wie ich hier performe. Und natürlich muss auch der Klub am Ende entscheiden, ob er mich kaufen möchte oder nicht. Aber damit beschäftige ich mich gar nicht. Was ich sagen kann: Als Leihspieler ist es nie einfach, sich als Teil des neuen Vereins zu fühlen“, so der Rechtsverteidiger im Interview mit der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter sagt der japanische Nationalspieler: „Aber hier habe ich schon jetzt das Gefühl, ganz offiziell ein Spieler von Werder zu sein. Wenn wir dann am Ende ein gutes Resultat erzielen, können wir gern noch einmal über meine Zukunft sprechen.“ Sugawara kam im Sommer vom FC Southampton auf Leihbasis bis Saisonende an die Weser. Bei seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen überzeugte der 25-Jährige sofort. Werder hat sich eine Kaufoption über kolportierte sechs Millionen Euro gesichert.