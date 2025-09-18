Menü Suche
Werder: Die Hintergründe zum Boniface-Transfer

von Arouna Touray - Quelle: transfermarkt.de
simon rolfes clemens fritz 2324 @Maxppp

Der Transfer von Victor Boniface zu Werder Bremen ist auch auf ein gutes und kurzfristiges Gespräch des SV Werder Bremen mit dem 24-Jährigen selbst zurückzuführen. Gegenüber ‚transfermarkt.de‘ verrät Geschäftsführer Clemens Fritz: „Als Werder Bremen möchtest du natürlich von ihm wissen: ‚Kannst du dir das gut vorstellen, hier bei uns im Weserstadion zu spielen? Kannst du dich mit unserem Verein, unserem Weg und unseren Zielen identifizieren?‘ Und so entstand ein beidseitiges Gefühl. Wir waren schnell auf einem Nenner.“

Zudem soll auch die gute Beziehung zwischen Fritz und Simon Rolfes, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, ausschlaggebend gewesen sein. „Man ist mit Vereinen im Austausch und ich kenne Simon Rolfes schon sehr lange. Aber durch unseren Austausch wusste ich, dass bei Victor Boniface eventuell eine Tür aufgehen kann.“ Die früheren Teamkollegen kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Werkself (Fritz von 2003-2006/Rolfes ab 2005) und der deutschen Nationalmannschaft.

