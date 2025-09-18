Werder: Boniface vor Startelf-Debüt?

Victor Boniface könnte bei der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) erstmals in der Startaufstellung von Werder Bremen stehen. „Man hat in den 20 Minuten gegen Gladbach allein durch seinen Assist eine Qualität gesehen“, erklärt Werders Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber dem ‚kicker‘. Beim 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach wurde Boniface erst in der Schlussphase eingewechselt. Niemeyer betont: „Victor ist noch nicht bei 100 Prozent.“

In der Vergangenheit hatte der Nigerianer immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein sicher geglaubter Wechsel zum AC Mailand scheiterte letztlich am Medizincheck. Überraschend wechselte der Stürmer dann am Deadline Day per Leihe von Bayer Leverkusen an die Weser und dürfte zeitnah sein Startelf-Debüt für die Bremer geben.