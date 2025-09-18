Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan will Kristensen

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
Thomas Kristensen hat eingenetzt @Maxppp

Der AC Mailand will seine Defensivabteilung verstärken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erwägen die Rossoneri einen Kauf von Thomas Kristensen im kommenden Januar. Für den aktuellen Zeitpunkt hat Udinese Calcio dem 23-Jährigen ein Preisschild von 15 Millionen Euro verpasst, in den kommenden Monaten könnte dieses aber noch ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Däne ist in der Abwehr flexibel einsetzbar und kann in der aktuell von Milan praktizierten Dreierkette sowohl zentral als auch als rechter Innenverteidiger auflaufen. An Udine ist Kristensen noch bis 2028 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Udinese
Thomas Thiesson Kristensen

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Udinese Logo Udinese Calcio
Thomas Thiesson Kristensen Thomas Thiesson Kristensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert