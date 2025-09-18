Milan will Kristensen

Der AC Mailand will seine Defensivabteilung verstärken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erwägen die Rossoneri einen Kauf von Thomas Kristensen im kommenden Januar. Für den aktuellen Zeitpunkt hat Udinese Calcio dem 23-Jährigen ein Preisschild von 15 Millionen Euro verpasst, in den kommenden Monaten könnte dieses aber noch ansteigen.

Der Däne ist in der Abwehr flexibel einsetzbar und kann in der aktuell von Milan praktizierten Dreierkette sowohl zentral als auch als rechter Innenverteidiger auflaufen. An Udine ist Kristensen noch bis 2028 gebunden.