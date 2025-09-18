Menü Suche
Kommentar 17
Video Bundesliga

BVB-Mysterium: Wo ist die ganze Kohle hin?

Borussia Dortmund ist dafür bekannt, Toptalente zu entdecken, diese weiterzuentwickeln und dann mit Transferplus zu verkaufen. Nichtsdestotrotz ist die Kasse nicht so prall gefüllt, wie man annehmen könnte. Woran liegt das?

von Die Redaktion
1 min.
Der BVB backt kleine Brötchen @Maxppp

Borussia Dortmund hat eine komplizierte Transferphase hinter sich. Bis kurz vor Ende der Wechselperiode haben Fans und Verantwortliche auf dringend benötigte Neuzugänge gewartet. Letztlich hat Sportdirektor Sebastian Kehl zwar mehrfach auf dem Transfermarkt zugeschlagen, ausbalanciert und homogen wirkt der Kader allerdings nach wie vor nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Öffentlich hieß es, dass das Transferbudget sehr begrenzt ist. Das ist verwunderlich, schließlich hat sich der BVB in den vergangenen Spielzeiten stets für die Champions League qualifiziert und darüber hinaus dieses Jahr zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bei der Klub-WM generiert. Außerdem wurden regelmäßig Spieler mit hohem Transferplus verkauft.

Unsere Kollegen von Kick11 gehen einer Frage nach, die sich sicher schon viele gestellt haben: Wo ist eigentlich die ganze BVB-Kohle hin?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Ousmane Dembélé
Jadon Sancho
Jude Bellingham

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Jadon Sancho Jadon Sancho
Jude Bellingham Jude Bellingham
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert