BVB-Mysterium: Wo ist die ganze Kohle hin?

Borussia Dortmund hat eine komplizierte Transferphase hinter sich. Bis kurz vor Ende der Wechselperiode haben Fans und Verantwortliche auf dringend benötigte Neuzugänge gewartet. Letztlich hat Sportdirektor Sebastian Kehl zwar mehrfach auf dem Transfermarkt zugeschlagen, ausbalanciert und homogen wirkt der Kader allerdings nach wie vor nicht.

Öffentlich hieß es, dass das Transferbudget sehr begrenzt ist. Das ist verwunderlich, schließlich hat sich der BVB in den vergangenen Spielzeiten stets für die Champions League qualifiziert und darüber hinaus dieses Jahr zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bei der Klub-WM generiert. Außerdem wurden regelmäßig Spieler mit hohem Transferplus verkauft.

Unsere Kollegen von Kick11 gehen einer Frage nach, die sich sicher schon viele gestellt haben: Wo ist eigentlich die ganze BVB-Kohle hin?