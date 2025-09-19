Polanski öffnet Neuhaus die Tür

Florian Neuhaus (28) könnte von Borussia Mönchengladbachs Trainerwechsel profitieren. Interimscoach Eugen Polanski schwärmt gegenüber der ‚Bild‘ von dem zuletzt aussortierten Mittelfeldspieler: „Als Flo zu uns heruntergekommen ist, hat der Klub mir den Auftrag gegeben, ihn natürlich auch fit zu kriegen. Das haben wir gut geschafft. Er hat sich sehr, sehr gut integriert. Ich muss nicht erklären, dass Flo Neuhaus einer der besten Fußballer bei uns im Team ist.“

Zum Hintergrund: Im Sommer war Neuhaus durch ein geleaktes Mallorca-Video negativ aufgefallen, in dem er sich über Sportchef Roland Virkus geäußert hatte. Daraufhin wurde der Rechtsfuß in die U23 versetzt. Inzwischen darf Neuhaus zwar wieder bei den Profis mitmachen, Ex-Coach Gerardo Seoane strich ihn beim jüngsten Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (0:4) aber wieder aus dem Kader. „Wenn er gewisse Dinge einfach umsetzt, so wie jeder andere auch, hat er Stärken, die wir definitiv brauchen werden“, gibt ihm Polanski jetzt seine vermeintlich letzte Chance.