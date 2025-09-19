Wolfsburg: Nächste Pause für Lindström

Mittelfeldspieler Jesper Lindström muss beim VfL Wolfsburg einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Laut Trainer Paul Simonis macht dem Sommerneuzugang eine Muskelverletzung in den Adduktoren zu schaffen, eine Ausfallzeit von ein bis zwei Wochen sei zu erwarten. Erst am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln (3:3) hatte Lindström sein einminütiges Debüt für die Wölfe gefeiert.

Nun die nächste Zwangspause für den 25-Jährigen. Im Frühjahr war der Ex-Frankfurter im Leistenbereich operiert worden, weshalb Lindström seit seinem Wechsel zum VfL bislang vorrangig ein Aufbautraining absolvierte.