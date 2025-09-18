RB Leipzig: Große Überraschung um Werner

Timo Werner könnte bei RB Leipzig in dieser Saison wider Erwarten doch eine Rolle spielen. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (18:30 Uhr) erklärte RB-Coach Ole Werner zu einer möglichen Rückkehr des Stürmers: „Wir werden noch das Abschlusstraining abwarten, bevor wir den Kader zusammenstellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Wenn man so durchzählt, könnte es darauf hinauslaufen.“

Eigentlich wurde im Sommer klubintern die Entscheidung getroffen, dass der 29-Jährige kein Spiel mehr für die Leipziger bestreiten solle. Trotz einiger Angebote kam letztlich kein Transfer des Stürmers zustande.

Das nun mögliche Comeback von Werner ist auch auf einige verletzungsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Dennoch zeigte der ehemalige deutsche Nationalspieler (57 Länderspiele) im Training gute Leistungen und könnte gegen Köln sein Bundesliga-Comeback geben.