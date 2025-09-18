Chemas Beweggründe für den VfB-Wechsel

Chema Andrés ist auf die Gründe für seinen Wechsel zum VfB Stuttgart zu sprechen gekommen. Gegenüber vereinseigenen Medien erklärt der 20-jährige Neuzugang: „Der VfB ist ein Traditionsclub, spielt einen spannenden Fußball und hat richtig gute Saisons hinter sich. Außerdem setzt er auf junge Spieler, bringt sie auf das nächsthöhere Niveau und ist zugleich international konkurrenzfähig. Für mich als junger Spieler war der Wechsel nach Stuttgart deshalb der passende nächste Schritt.“

Chema war im Sommer für drei Millionen Euro von Real Madrid ins Schwabenland gewechselt. Bislang macht der spanische U21-Nationalspieler eine gute Figur, gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) konnte er sogar schon sein Debüt-Tor erzielen. „Ich selbst fühle mich gut, bin fit und habe Selbstvertrauen. Die Unterstützung und Motivation der Mannschaft sind wichtig für mich und zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, so der Mittelfeldakteur zu seinem Einstand.