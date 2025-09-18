Menü Suche
Kommentar
Premiership

Ancelotti wieder nach Europa?

von Arouna Touray - Quelle: Teamtalk
1 min.
Davide Ancelotti an der Seite von seinem Vater Carlo @Maxppp

Davide Ancelotti, Sohn von Startrainer Carlo Ancelotti, könnte nach nur zwei Monaten in Brasilien schon wieder nach Europa zurückkehren. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, könnte der Italiener auf Russell Martin bei den Glasgow Rangers folgen. Bei den Schotten steht Martin, der erst in diesem Sommer den Posten übernommen hat, nach nur vier Punkten aus fünf Ligaspielen und dem schlechtesten Saisonstart seit 47 Jahren vor dem Aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Ancelotti heuerte erst in diesem Sommer bei Botafogo an, hat aber wie Martin bereits einen schweren Stand. Aktuell befindet sich der Traditionsklub aus Rio auf dem fünften Platz der brasilianischen Liga und hat voraussichtlich keine Chancen mehr auf den Titel. Neben Ancelotti, der seinen Vater unter anderem bei Real Madrid und dem FC Bayern als Co-Trainer unterstützte, sind bei den Rangers auch Sean Dyche, Steven Gerrard und der ehemalige DFB-Co-Trainer Danny Röhl im Gespräch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premiership
Serie A
Botafogo
Rangers
Davide Ancelotti
Russell Martin

Weitere Infos

Premiership Premiership
Serie A Serie A
Botafogo Logo Botafogo FR
Rangers Logo Glasgow Rangers
Davide Ancelotti Davide Ancelotti
Russell Martin Russell Martin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert