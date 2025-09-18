Ancelotti wieder nach Europa?

Davide Ancelotti, Sohn von Startrainer Carlo Ancelotti, könnte nach nur zwei Monaten in Brasilien schon wieder nach Europa zurückkehren. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, könnte der Italiener auf Russell Martin bei den Glasgow Rangers folgen. Bei den Schotten steht Martin, der erst in diesem Sommer den Posten übernommen hat, nach nur vier Punkten aus fünf Ligaspielen und dem schlechtesten Saisonstart seit 47 Jahren vor dem Aus.

Auch Ancelotti heuerte erst in diesem Sommer bei Botafogo an, hat aber wie Martin bereits einen schweren Stand. Aktuell befindet sich der Traditionsklub aus Rio auf dem fünften Platz der brasilianischen Liga und hat voraussichtlich keine Chancen mehr auf den Titel. Neben Ancelotti, der seinen Vater unter anderem bei Real Madrid und dem FC Bayern als Co-Trainer unterstützte, sind bei den Rangers auch Sean Dyche, Steven Gerrard und der ehemalige DFB-Co-Trainer Danny Röhl im Gespräch.