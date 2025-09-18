Menü Suche
UEFA Champions League

Doppeltes Startelf-Debüt bei Bayer

von Lukas Weinstock
1 min.
Eliesse Ben Seghir vor dem Leverkusen-Logo @Maxppp
Kopenhagen 0-0 Leverkusen

Beim Champions League-Spiel gegen den FC Kopenhagen gibt es bei Bayer Leverkusen eine doppelte Premiere. Die beiden Neuzugänge Eliesse Ben Seghir (20) und Ezequiel Fernández (23) feiern in der dänischen Hauptstadt ihr Startelf-Debüt für Bayer.

Bayer 04 Leverkusen
💫 The stage is set: So startet die Werkself in das erste Champions-League-Ligaspiel 2025/26 ⚫️🔴

🔜 #FCKB04 #UCL #Bayer04
Offensivspieler Ben Seghir kam im Sommer für 32 Millionen Euro von der AS Monaco, Mittelfeldakteur Fernández für 25 Millionen von Al Qadsiah. Das Duo ersetzt die verletzungsbedingt fehlenden Nathan Tella (26) und Exequiel Palacios (26).

