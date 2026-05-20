Barças ter Stegen-Problem bleibt bestehen

Marc-André ter Stegen steht vor einer ungewissen Zukunft. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass der deutsche Schlussmann aufgrund seiner hohen Gehaltsbezüge beim FC Barcelona weiterhin unerwünscht ist. Zudem sei noch nicht absehbar, ob Leihklub FC Girona mit dem 34-Jährigen plant.

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Aus familiären Gründen hofft ter Stegen dem Bericht zufolge auf einen Verbleib in Katalonien. Ob sich dieses Szenario realisieren lässt, wird sich zeigen. Klar ist: Die Blaugrana möchten den Großverdiener eigentlich von der Gehaltsliste streichen. Barça gehe jedoch davon aus, dass eine Leihe oder ein Verkauf – wie schon in der Vergangenheit – nur schwer umzusetzen sei.