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Prominenter Dreikampf um Bowen

von Dominik Sandler - Quelle: The Guardian
1 min.
Jarrod Bowen marschiert mit dem Ball @Maxppp

Die finanziellen Probleme von West Ham United könnten bei einem Abstieg Kapitän Jarrod Bowen auf den Markt spülen. Laut dem ‚Guardian‘ scharren der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United mit den Hufen und zeigen Interesse am 29-Jährigen. In einer schwierigen Saison ist Bowen mit acht Toren und zehn Vorlagen einmal mehr der Lichtblick bei den Hammers.

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Der Klub aus dem Osten Londons steht bereits mit einem Bein in der Championship, der Rückstand auf Tottenham Hotspur beträgt einen Spieltag vor Schluss zwei Punkte. Beim Abstieg wäre West Ham auf Verkäufe angewiesen, Bowen wohl nicht zu halten. Der englische Nationalspieler ist seit 2020 bei den Hammers und steht dort noch bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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