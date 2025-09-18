Menü Suche
Bilic vor Trainer-Comeback?

von Arouna Touray - Quelle: Ben Jacobs
Slaven Bilic war von 2019 bis 2020 Trainer bei West Brom @Maxppp

Für den Fall einer Entlassung von Graham Potter bei West Ham United gibt es nun einen weiteren Anwärter auf den Trainerstuhl. Wie Ben Jacobs berichtet, könnte Slaven Bilic auf die Trainerbank der Hammers zurückkehren. Zwischen 2015 und 2017 trainierte der Kroate die Londoner mit einem soliden Punkteschnitt von 1,43 Zählern pro Spiel. Seit Sommer 2024 ist Bilic, der zuletzt Al Fathe in Saudi-Arabien coachte, vereinslos.

Nach nur drei Punkten und einem Torverhältnis von 4:11 nach vier Ligaspielen wird die Luft für Potter immer dünner. West Ham-Besitzer David Sullivan soll dem Bericht zufolge eine Anstellung von Bilic favorisieren. Zuletzt wurde als möglicher Nachfolger von Potter auch Nuno Espírito Santo gehandelt, der jüngst bei Nottingham Forest entlassen worden war.

