Flicks goldenes Händchen bei Rashford

von Lukas Hörster
Marcus Rashford und Jules Koundé jubeln @Maxppp
Newcastle 1-2 Barcelona

Hansi Flick hat entscheidenden Anteil daran, dass bei Marcus Rashford am gestrigen Donnerstagabend der Knoten geplatzt ist. Nach seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg des FC Barcelona bei Newacstle United schwärmte Rashford: „Ich spüre das Vertrauen, das mir Hansi Flick entgegenbringt. Ich wusste schon, dass er ein großartiger Trainer ist, bevor ich hierher kam, aber die Zusammenarbeit mit ihm ist ein wahres Vergnügen. Ich will so viele Saison wie möglich hier spielen.“

Barça holte Rashford im Sommer per Leihe von Manchester United. Nach Anlaufschwierigkeiten wurde der 27-jährige Angreifer in der katalanischen Presse bereits belächelt. Doch insbesondere Flick redete ihn stark und zeigte damit sein goldenes Händchen im Umgang mit kriselnden Spielern. Der ehemalige Bundestrainer verriet gestern: „Ich habe im Juli mit Rashford gesprochen und ihm gesagt: Ich brauche dich in meinem Team. Er ist ein Spieler mit unglaublichem Talent und einer unglaublichen Fähigkeit, Angriffe abzuschließen. Das sehen wir im Training immer wieder.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
