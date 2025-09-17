Orban lehnte Angebote ab

Willi Orban hätte RB Leipzig im Sommer den Rücken kehren können. Wie der Innenverteidiger am Dienstag nach dem Training gegenüber Medienvertretern betonte, kam ein Abgang für ihn jedoch nicht infrage: „Ich habe alles abgelehnt, was an Angeboten da war.“

Gespräche über eine Verlängerung kommen für den 32-Jährigen allerdings noch zu früh: „Um über meinen Vertrag zu reden, ist es viel zu früh. Zwei Jahre sind eine lange Zeit im Fußball. Ich fühle mich gut, bin fit, ich werde versuchen, mich auch im gehobenen Alter weiterzuentwickeln.“ Der Ungar spielt seit 2015 für die Sachsen.