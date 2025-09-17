Menü Suche
UEFA Champions League

Real droht Trent-Ausfall

von Luca Hansen
Trent Alexander-Arnold hat Aua links hinten @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Real Madrid muss womöglich auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Beim gestrigen 2:1-Sieg der Königlichen über Olympique Marseille in der Champions League musste der Rechtsverteidiger infolge einer Oberschenkelverletzung schon nach drei Minuten ausgewechselt werden. Für den 26-Jährigen kam Dani Carvajal (33) ins Spiel.

Der Engländer wechselte erst im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool in die spanische Hauptstadt und liefert sich dort einen erbitterten Konkurrenzkampf mit Routinier Carvajal. Die Gelegenheit, dabei zu punkten, musste er aufgrund seiner Auswechslung verstreichen lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
