Zetterer erläutert SGE-Wechsel

Michael Zetterer hätte sich im Sommer unter anderem auch für West Ham United statt für Eintracht Frankfurt entscheiden können. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erläutert der 30-Jährige seinen Transfer in die Main-Metropole: „Ich wollte in Deutschland bleiben, schätze die Bundesliga sehr. Und bei so einem Verein wie Eintracht Frankfurt musste ich nicht lange überlegen.“

Insbesondere die sportlichen Ambitionen der Frankfurter haben den Schlussmann gereizt. Am Donnerstag (21 Uhr) startet die Eintracht mit einem Heimspiel gegen Galatasaray in die neue Champions League-Saison – der gebürtige Münchener erhält den Vorzug vor Kauã Santos (22). „Es ist das größte Spiel meiner bisherigen Karriere. Auch für solche Erlebnisse bin ich aus Bremen hier hin gewechselt“, so Zetterer.