RB: Rückschlag für Finkgräfe

RB Leipzig hat vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln mit weitreichenden personellen Problemen zu kämpfen. Wie die Sachsen mitteilen, steht Max Finkgräfe für das Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber aufgrund einer Knieverletzung, die er sich gestern im Training zugezogen hat, nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fehlt neben Antonio Nusa (20/Armbruch) und Xaver Schlager (27/Wade), deren Verletzungen bereits bekannt waren, auch Lukas Klostermann (29) aus, der an muskulären Problemen leidet.

Gute Nachrichten gibt es dafür bei Johan Bakayoko. Der 22-Jährige hatte mit einem leichten Infekt zu kämpfen, ist gegen den FC aber einsatzbereit. Amadou Haidara (27) macht nach seiner Muskelverletzung weiter Fortschritte und soll in der kommenden Woche teilweise in das Mannschaftstraining integriert werden.