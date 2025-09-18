Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

RB: Rückschlag für Finkgräfe

von Lukas Weinstock
1 min.
Max Finkgräfe im RB-Training @Maxppp

RB Leipzig hat vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln mit weitreichenden personellen Problemen zu kämpfen. Wie die Sachsen mitteilen, steht Max Finkgräfe für das Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber aufgrund einer Knieverletzung, die er sich gestern im Training zugezogen hat, nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fehlt neben Antonio Nusa (20/Armbruch) und Xaver Schlager (27/Wade), deren Verletzungen bereits bekannt waren, auch Lukas Klostermann (29) aus, der an muskulären Problemen leidet.

Unter der Anzeige geht's weiter
RB Leipzig
+++ Personal-Update vor #RBLKOE +++

Johan #Bakayoko ist wieder fit und wird im Kader stehen.

Max #Finkgräfe hat sich gestern beim Training am Knie verletzt und wird gegen Köln nicht im Kader stehen.

Benny #Henrichs fällt weiterhin aus.

Amadou #Haidara macht Fortschritte und wird nächste Woche wieder anteilig am Mannschaftstraining teilnehmen.

Lukas #Klostermann fällt mit muskulären Problemen aus.

Xaver #Schlager wird, wie bekannt, ebenfalls fehlen.
Bei X ansehen

Gute Nachrichten gibt es dafür bei Johan Bakayoko. Der 22-Jährige hatte mit einem leichten Infekt zu kämpfen, ist gegen den FC aber einsatzbereit. Amadou Haidara (27) macht nach seiner Muskelverletzung weiter Fortschritte und soll in der kommenden Woche teilweise in das Mannschaftstraining integriert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Max Finkgräfe
Antonio Nusa
Johan Bakayoko
Lukas Klostermann
Xaver Schlager
Amadou Haidara

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Max Finkgräfe Max Finkgräfe
Antonio Nusa Antonio Nusa
Johan Bakayoko Johan Bakayoko
Lukas Klostermann Lukas Klostermann
Xaver Schlager Xaver Schlager
Amadou Haidara Amadou Haidara
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert