Defensiv-Sorgen: Bayern mit kleinem Lichtblick

Vincent Kompany kann möglicherweise schon am Wochenende wieder auf Linksverteidiger Raphaël Guerreiro (31) zurückgreifen. Der Portugiese, der zuletzt aufgrund einer Bauchmuskelverletzung fehlte, konnte am heutigen Freitag am Abschlusstraining vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim teilnehmen.

Ob Guerreiro wieder eine Option für den Kader ist, wird sich zeitnah herausstellen. Den FC Bayern plagen nach der Verletzung von Josip Stanisic (25) große Personalsorgen auf der Linksverteidiger-Position. Das nach aktuellem Stand wahrscheinlichste Szenario: Der in den vergangenen Wochen stark aufspielende Konrad Laimer (28) wechselt von der rechten auf die linke Bahn und Sacha Boey (25) rückt dafür in die Startelf.