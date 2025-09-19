Menü Suche
BVB verkündet frohe Schlotterbeck-Kunde

von David Hamza
Nico Schlotterbeck strahlt über beide Ohren @Maxppp

Nico Schlotterbeck könnte am Sonntag (19:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg erstmals in dieser Saison im Kader von Borussia Dortmund stehen. Trainer Niko Kovac verkündete auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Innenverteidiger das volle Trainingsprogramm absolviert hat: „Schlotterbeck hat heute voll mittrainiert, hat nach Turin auch schon das Spielersatztraining absolviert. Sollte er sich morgen gut fühlen, ist er eine Alternative für den Kader am Sonntag.“

Letztmals war der 25-Jährige Ende März für den BVB aufgelaufen, ehe ihn eine Knieverletzung ausbremste. Zum weiteren Personal erklärte Kovac: „Can, Süle und Duranville sind weiterhin verletzt. Fábio Silva war heute erstmals teilweise bei der Mannschaft dabei. Aarón Anselmino hat heute auch Teile absolviert, da müssen wir morgen sehen, ob es für Sonntag reicht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
