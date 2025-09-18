Bericht: City will sich bei United bedienen

Schon im Sommer hätte Kobbie Mainoo (20) angesichts geringer Spielanteile bei Manchester United gerne seine Koffer gepackt. Doch sein Wechselwunsch wurde ihm nicht erfüllt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die neue Saison ging für den so talentierten Mittelfeldspieler ähnlich ernüchternd los. Nach vier Premier League-Spieltagen steht Mainoo bei aus seiner Sicht viel zu wenigen 73 Einsatzminuten. Um die Chance auf eine Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr zu wahren, könnte er im Winter erneut auf eine Luftveränderung drängen.

Premier League-Wechsel?

Potenzielle Abnehmer bringen sich bereits in Stellung. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, signalisieren neben Newcastle United auch der FC Chelsea sowie Manchester City Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Rechtsfuß, dessen Arbeitspapier bis 2027 gültig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere City-Coach Pep Guardiola sei sehr angetan von Mainoos Fähigkeiten. Allerdings ist fraglich, ob das United-Eigengewächs beim Ligarivalen so viel häufiger zum Zug kommen würde.

Einen möglichen Nachfolger haben die Red Devils derweil schon ins Auge gefasst: Rúben Neves (28/Al Hilal). Englischen Medien zufolge würde Chefcoach Rúben Amorim seinen portugiesischen Landsmann und Namensvetter gerne ins Old Trafford locken. Das Preisschild beläuft sich auf umgerechnet 20 Millionen Euro.