Menü Suche
Kommentar
Premier League

Bericht: City will sich bei United bedienen

Das Sommer-Transferfenster ist gerade einmal etwas mehr als zwei Wochen geschlossen, da kursieren erste Gerüchte über mögliche Winterdeals. Kommt es zu einem spektakulärem Wechsel innerhalb von Manchester?

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk
1 min.
Kobbie Mainoo mit Casemiro @Maxppp

Schon im Sommer hätte Kobbie Mainoo (20) angesichts geringer Spielanteile bei Manchester United gerne seine Koffer gepackt. Doch sein Wechselwunsch wurde ihm nicht erfüllt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die neue Saison ging für den so talentierten Mittelfeldspieler ähnlich ernüchternd los. Nach vier Premier League-Spieltagen steht Mainoo bei aus seiner Sicht viel zu wenigen 73 Einsatzminuten. Um die Chance auf eine Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr zu wahren, könnte er im Winter erneut auf eine Luftveränderung drängen.

Premier League-Wechsel?

Potenzielle Abnehmer bringen sich bereits in Stellung. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, signalisieren neben Newcastle United auch der FC Chelsea sowie Manchester City Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Rechtsfuß, dessen Arbeitspapier bis 2027 gültig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere City-Coach Pep Guardiola sei sehr angetan von Mainoos Fähigkeiten. Allerdings ist fraglich, ob das United-Eigengewächs beim Ligarivalen so viel häufiger zum Zug kommen würde.

Einen möglichen Nachfolger haben die Red Devils derweil schon ins Auge gefasst: Rúben Neves (28/Al Hilal). Englischen Medien zufolge würde Chefcoach Rúben Amorim seinen portugiesischen Landsmann und Namensvetter gerne ins Old Trafford locken. Das Preisschild beläuft sich auf umgerechnet 20 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Man United
ManCity
Newcastle
Chelsea
Hilal
Kobbie Mainoo
Rúben Neves

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Man United Logo Manchester United FC
ManCity Logo Manchester City FC
Newcastle Logo Newcastle United
Chelsea Logo FC Chelsea
Hilal Logo Al Hilal
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
Rúben Neves Rúben Neves
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert