WM in Gefahr: Mainoo im Winter weg?

Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo kann sich einen Abgang von Manchester United auch im Winter vorstellen. Laut ‚ESPN‘ will der 20-Jährige die Red Devils im Januar per Leihe verlassen, sollte sich an seiner Spielzeit unter Rúben Amorim nichts ändern. Für die aktuellen Länderspiele hatte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel auf Mainoo verzichtet, was für den Youngster mit Blick auf die im kommenden Jahr stattfindende Weltmeisterschaft als Warnung dient.

Die besten Karten für eine Verpflichtung hat wie im Sommer laut dem Fernsehsender die SSC Neapel. In der abgelaufenen Transferperiode waren auch Bayer Leverkusen und der FC Bayern an der englischen Nachwuchshoffnung interessiert, die allerdings einen permanenten Abgang aus Manchester ausschloss. Mainoo hat in Manchester noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Der Rechtsfuß kommt in jungen Jahren schon auf 74 Pflichtspiele für seinen Jugendklub.