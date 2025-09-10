Menü Suche
Ex-Stuttgarter Simic vor Wechsel

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Jan-Carlo Simic im Zweikampf mit Maximilian Moerstedt @Maxppp

Jan-Carlo Simic könnte noch diesen Sommer den Verein wechseln. Wie Fabrizio Romano berichtet, verhandelt Al Ittihad mit dem RSC Anderlecht über einen Wechsel des Innenverteidigers. Konkurrenz bekommen die Saudis dabei von Lazio Rom, das den 19-Jährigen für Januar 2026 verpflichten will.

Ausgebildet wurde Simic unter anderem beim VfB Stuttgart und dem AC Mailand. Zuletzt hatte sich auch RB Leipzig mit dem Serben beschäftigt, dessen Vertrag in Belgien noch bis 2029 läuft.

Update (8:04 Uhr): Fabrizio Romano legt nach, dass inzwischen eine Einigung besteht. Ein Vierjahresvertrag steht im Raum, stolze 20 Millionen Euro Ablöse sollen fließen.

