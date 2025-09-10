BVB: Anselmino-Transfer trotz fehlender Kaufoption?

Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin wusste Aarón Anselmino gleich mit Wille und Grätschen zu überzeugen. Die Leihgabe des FC Chelsea verlieh der verletzungsgeplagten Defensive von Borussia Dortmund Stabilität. Eigentlich muss der Innenverteidiger im Sommer zurück nach London, schließlich haben die Schwarz-Gelben mit den Blues keine Kaufoption vereinbart. Doch abgeschrieben hat man eine Festverpflichtung an der Strobelallee dennoch nicht.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen einen ähnlichen Weg gehen wie bei Carney Chukwuemeka (21), der in der vergangenen Rückrunde ebenfalls auf Leihbasis ohne Kaufoption bei den Schwarz-Gelben spielte und im Sommer festverpflichtet werden konnte. Dem Blatt zufolge setzen die BVB-Bosse bei einer erfolgreichen Leihe darauf, dass Anselmino bei Chelsea um einen Wechsel nach Dortmund bittet und so seinen Preis drückt. Einen anderen Weg sieht man beim BVB nicht.

Anselmino stand schon 2023/24 auf dem Zettel der Dortmunder, damals bereitete den Verantwortlichen aber insbesondere die Verletzungsakte Sorgen. Als im Sommer aber wiederum die BVB-Defensive verletzungsbedingt auseinanderfiel, machte sich die Scoutingabteilung intern für den 20-Jährigen stark und überzeugte die Bosse. Insbesondere weil man keine Leihgebühr bezahlen muss und lediglich das Gehalt in Höhe von zwei Millionen Euro übernimmt, wird der Deal intern als Coup angesehen.