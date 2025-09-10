Menü Suche
Klopp holt Kumpel Kramny zu RB

von Aaron Schlütter - Quelle: Bild
Jürgen Kramny gibt die Richtung vor @Maxppp

Als Trainer-Scout holt sich Jürgen Klopp mit Jürgen Kramny einen alten Bekannten in das Global-Team von Red Bull. Laut der ‚Bild‘ bewertet der 53-jährige Ex-Stuttgart-Coach ab sofort Trainer sportlich sowie auf Pressekonferenzen und soll ein Netzwerk aufbauen. So will RB gut vorbereitet sein, falls in Leipzig oder bei einem anderen dem Konzern zugehörigen Verein ein Trainer entlassen wird.

Interessante Kandidaten könnten durch Hospitationen oder Nachwuchsjobs herangezogen werden. Klopp kennt Kramny als Teamkollegen und Zimmernachbarn aus seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und verschaffte ihm dort später eine Stelle als U19-Trainer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
