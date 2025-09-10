Menü Suche
Neuer Klub für Ronaldinho-Sohn

von Tobias Feldhoff - Quelle: Daily Mail
Ronaldinho-Sprössling João Mendes @Maxppp

João Mendes, Sohn des früheren Weltstars Ronaldinho, könnte erneut in England anheuern. Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ steht der 20-jährige Außenstürmer vor einem Engagement bei Hull City. Dort soll sich Mendes über die Akademie für Einsätze im Profiteam empfehlen.

Der dribbelstarke Linksfuß, der an das Talent seines Vaters nicht ganz heranreicht, spielte in der vergangenen Saison für die U21 des FC Burnley. Zuvor hatte er die Jugendabteilung des FC Barcelona durchlaufen. Der Durchbruch im Profibereich blieb Mendes bislang verwehrt.

