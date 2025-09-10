Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Interessante Details bei einer Vieira-Festverpflichtung

Mit Fábio Vieira gelang dem Hamburger SV am Deadline Day ein echter Transfercoup. Nun sickern Vertragsdetails durch, sollte man die Kaufoption aktivieren.

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
1 min.
Fabio Vieira weiß so gar nicht, worauf er sich eingelassen hat @Maxppp

Nach einem ernüchternden Saisonstart ruhen die Hoffnungen der Fans des Hamburger SV vor allem auf Fábio Vieira. Der Portugiese wurde auf den letzten Drücker vom FC Arsenal ausgeliehen und soll für mehr Kreativität und Torgefahr sorgen. Auch eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzt man im Norden. Im Falle einer Festverpflichtung bindet sich Vieira langfristig an den HSV.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollten die Rothosen den Passus aktivieren, wird der 25-Jährige laut der ‚Sport Bild‘ mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Darüber hinaus hat sich Arsenal eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Bis Mitte Mai hat der HSV Zeit, die Kaufoption für den Mittelfeldspieler zu ziehen.

Die Leihe an sich ist für die Hanseaten ein absolutes Schnäppchen. Lediglich 500.000 Euro Leihgebühr fließen maximal nach London. Sollte sich der Linksfuß zum Stammspieler mausern, wird sogar gar keine Gebühr fällig. Für das Aktivieren der Kaufoption müsste allerdings einiges passieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Arsenal
Fabio Vieira

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Arsenal Logo FC Arsenal
Fabio Vieira Fabio Vieira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert