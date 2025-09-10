HSV: Interessante Details bei einer Vieira-Festverpflichtung

Nach einem ernüchternden Saisonstart ruhen die Hoffnungen der Fans des Hamburger SV vor allem auf Fábio Vieira. Der Portugiese wurde auf den letzten Drücker vom FC Arsenal ausgeliehen und soll für mehr Kreativität und Torgefahr sorgen. Auch eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzt man im Norden. Im Falle einer Festverpflichtung bindet sich Vieira langfristig an den HSV.

Sollten die Rothosen den Passus aktivieren, wird der 25-Jährige laut der ‚Sport Bild‘ mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Darüber hinaus hat sich Arsenal eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Bis Mitte Mai hat der HSV Zeit, die Kaufoption für den Mittelfeldspieler zu ziehen.

Die Leihe an sich ist für die Hanseaten ein absolutes Schnäppchen. Lediglich 500.000 Euro Leihgebühr fließen maximal nach London. Sollte sich der Linksfuß zum Stammspieler mausern, wird sogar gar keine Gebühr fällig. Für das Aktivieren der Kaufoption müsste allerdings einiges passieren.