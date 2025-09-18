„Alle glücklich“: Große Bayern-Wende um Boey?

30 Millionen Euro war dem FC Bayern im Januar 2024 die Verpflichtung von Sacha Boey (25) wert. Ein Investment, das sich bislang alles andere als ausgezahlt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt die Lücke hinten rechts zu schließen, machte der Ex-Gala-Profi eher mit seiner Verletzungsanfälligkeit auf sich aufmerksam. Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang hielten sich in den vergangenen Transferperioden hartnäckig, spruchreif wurde aber nichts.

Nun scheint es sich endlich auszuzahlen, dass sich Vincent Kompany vehement für Boey eingesetzt hatte. Denn am gestrigen Mittwochabend zeigte der Franzose gegen den FC Chelsea (3:1) erstmals, welch Potenzial in ihm schlummert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Freund begeistert

In der 51. Spielminute kam der frühere französische U-Nationalspieler für den angeschlagenen Josip Stanisic (25) in die Partie. Anders als bei vorherigen Kurzeinsätzen strahlte Boey zum Champions League-Auftakt Sicherheit und Selbstvertrauen aus.

„Er ist aus der kalten hereingekommen, hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen und ein richtig gutes Spiel gemacht, auch nach vorne. Es freut mich einfach extrem für ihn. Sein Werdegang war nicht einfach bis jetzt, er war viel verletzt, hat keinen leichten Stand, aber es freut mich jetzt einfach für ihn. Alle waren sehr, sehr glücklich heute“, brachte es Sportdirektor Christoph Freund auf den Punkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es war eine überzeugende Vorstellung des von vielen als Transfer-Flop abgestempelten Rechtsverteidigers, der für die Bayern im Saisonverlauf noch sehr wichtig werden könnte, sollte er diese Form beibehalten.