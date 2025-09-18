Entwarnung von Stanisic

Josip Stanisic vom FC Bayern ist wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Im Anschluss an den gestrigen 3:1-Sieg über den FC Chelsea zum Champions League-Auftakt versicherte der polyvalente Abwehrspieler: „Alles gut, ich kann spielen.“

Stanisic musste nach 51 Minuten aufgrund von Knieproblemen ausgewechselt werden. Der 25-Jährige wird aber beim kommenden Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim offenbar wieder mit dabei sein.