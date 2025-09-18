Bayern teilt Stanisic-Diagnose mit

Der FC Bayern hat den 3:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea teuer bezahlt. Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Der Kroate hat sich im Spiel gegen die Blues nach Vereinsangaben eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen.

Der polyvalente Abwehrspieler musste in der 51. Minute ausgewechselt werden und wurde durch Sacha Boey (25) ersetzt. Im Anschluss an die Partie gab Stanisic noch zu Protokoll: „Alles gut, ich kann spielen.“ Die Diagnose lässt vermuten, dass es den 25-Jährigen doch etwas schlimmer erwischt hat.

Update (14:47 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird der Kroate nicht allzu lange ausfallen. Er werde maximal ein bis zwei Wochen fehlen, so der Bezahlsender.