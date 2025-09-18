Menü Suche
Kommentar 9
Update Bundesliga

Bayern teilt Stanisic-Diagnose mit

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Josip Stanisic hinter Cole Palmer @Maxppp

Der FC Bayern hat den 3:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea teuer bezahlt. Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Der Kroate hat sich im Spiel gegen die Blues nach Vereinsangaben eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
ℹ️ Der FC Bayern muss vorerst auf Josip Stanišić verzichten: 🔗

Der Defensivspieler hat sich beim Champions League-Auftaktsieg über den FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen.

Gute Besserung, Stani! ❤️‍🩹
Bei X ansehen

Der polyvalente Abwehrspieler musste in der 51. Minute ausgewechselt werden und wurde durch Sacha Boey (25) ersetzt. Im Anschluss an die Partie gab Stanisic noch zu Protokoll: „Alles gut, ich kann spielen.“ Die Diagnose lässt vermuten, dass es den 25-Jährigen doch etwas schlimmer erwischt hat.

Update (14:47 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird der Kroate nicht allzu lange ausfallen. Er werde maximal ein bis zwei Wochen fehlen, so der Bezahlsender.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Josip Stanišić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Josip Stanišić Josip Stanišić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert