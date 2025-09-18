Menü Suche
Major League Soccer

Zukunft besiegelt: Messi kurz vor der Unterschrift

Aktuell steht Lionel Messi nur noch bis zum Ende des Jahres bei Inter Miami unter Vertrag. Einem Bericht zufolge hat sich der Superstar nun festgelegt, wie es im Anschluss weitergeht.

von Julian Jasch - Quelle: ESPN
Lionel Messi im Trikot von Inter Miami @Maxppp

Lionel Messi (38) steht unmittelbar vor einer Verlängerung seines zum Jahresende auslaufenden Kontrakts. ‚ESPN‘ berichtet, dass sich der argentinische Superstar in den finalen Verhandlungen mit Inter Miami befindet.

Eine Einigung werde zeitnah erwartet. Sobald diese erfolgt ist, werden die Unterlagen bei der MLS eingereicht, um sich die Genehmigung für den Vollzug abzuholen.

Zuletzt wurde über ein frisches Arbeitspapier bis 2028 spekuliert, das als Blankoscheck angesehen werden kann. Messi könne dann jederzeit selbst entscheiden, wann er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Bei der WM im kommenden Jahr wird der 194-fache Nationalspieler womöglich noch mit dabei sein.

